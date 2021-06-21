Коронавирус оказался способен менять клетки крови

Коронавирус оказался способен менять клетки крови
В ходе эксперимента ученые изучили более четырех миллионов клеток крови пациентов и сравнили их с клетками здоровых людей. Фото: pixabay.com

У COVID-19 обнаружили особенность влиять на клетки крови.

Об этом говорится в исследовании в Biophysical Journal. В эксперименте участвовали врачи Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии. Ученые использовали в исследовании данные 17 пациентов с разными фазами COVID-19. В ходе эксперимента ученые изучили более четырех миллионов клеток крови пациентов и сравнили их с клетками здоровых людей.

Оказалось, что COVID-19 может менять структуру клеток крови. Исследователи нашли большие изменения в жесткости лимфоцитов. Они могут вызывать повышенный риск возникновения эмболии легких и влиять на дефицит кислорода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы опасные симптомы индийского штамма коронавируса. Медики перечислили основные симптомы, характерные для «индийской» мутации коронавируса — Дельта-штамма.

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