Названы опасные симптомы индийского штамма коронавируса

Названы опасные симптомы индийского штамма коронавируса
Также у пациентов с Дельта-штаммом возникают тромбы, переходящие в гангрену. Фото: pixabay

Медики перечислили основные симптомы, характерные для «индийской» мутации коронавируса — Дельта-штамма.

Инфекционист Абдул Гафур заявил, что у зараженных индийским штаммом часто бывает диарея, сообщает РИА «Новости». Такой симптом встречался в первую волну эпидемии COVID-19 гораздо реже.

Также у пациентов с Дельта-штаммом возникают тромбы, переходящие в гангрену. Люди жалуются на плохой слух и сильные расстройства желудка, объясняет эксперт. Британские врачи отметили, что индийская мутация COVID-19 сильно повысила риск госпитализации заболевших.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Индии от коронавируса умерло уже более полумиллиона человек. В мире коронавирусная инфекция за сутки была выявлена у более 176 тыс. человек. По данным Университета Джона Хопкинса на пятницу, 21 июня, в мире новый вирус подхватили уже 179 млн 326 тыс. 642 человека.

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