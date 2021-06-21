В Индии от коронавируса умерло уже более полумиллиона человек

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция за сутки была выявлена у более 176 тыс. человек.

По данным Университета Джона Хопкинса на пятницу, 21 июня, в мире новый вирус подхватили уже 179 млн 326 тыс. 642 человека, 163 млн 886 тыс. 884 пациентов смогли успешно побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 млн 883 тыс. 530 случаях.

США заняли первую строчку в рейтинге стран, больше всего пострадавших от вируса (34 млн 406 тыс. 001 инфицированных, скончались 617 166 человек), на втором — Индия (29 млн 935 тыс. 221 инфицированных, 388 164 умерли), на третьем — Бразилия (17 млн 927 тыс. 928 зараженных, скончались 501 тыс. 918 человек).

На пятое место переместилась Россия. По данным оперативного штаба РФ на 21 июня, медики выявили 5 млн 334 тыс. 204 инфицированных, скончались от нового вируса 129 тыс. 801 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 21 июня введут дополнительные ограничения из-за коронавируса.