В Петербурге с 21 июня введут дополнительные ограничения из-за коронавируса

Также с этого дня запрещаются аквапарки и на аттракционы. Фото: Рixabay

Также с этого дня запрещаются аквапарки и на аттракционы. Фото: Рixabay

В Северной столице с понедельника введут дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор города на Неве Александр Беглов.

Так посетителям фан-зоны Евро-2020 в Северной столице на Конюшенной площади ограничат до трёх тысяч человек, а в спорткомплексе «Юбилейный» — до одной тысячи человек, сообщает Смольный.

Также с этого дня запрещаются аквапарки и на аттракционы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы столпились в очереди в аквапарк накануне его закрытия из-за коронавируса. Жители и гости Северной столицы массово пошли в аквапарк в ТРК «Питерленд». Люди выстроились в большую очередь, чтобы покататься на водных горках. Это произошло не только из-за воскресенья, но и постановления губернатора города о закрытии с 21 июня аквапарков.