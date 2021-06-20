Петербуржцы столпились в очереди в аквапарк накануне его закрытия из-за коронавируса

Так днём в аквапарке уже было более 600 человек. Фото: http://aqua-rodeo.ru

Так днём в аквапарке уже было более 600 человек. Фото: http://aqua-rodeo.ru

Жители и гости Северной столицы массово пошли в аквапарк в ТРК «Питерленд».

Люди выстроились в большую очередь, чтобы покататься на водных горках, сообщает 78.ru. Это произошло не только из-за воскресенья, но и постановление губернатора города о закрытии с 21 июня аквапарков.

Так днём в аквапарке уже было более 600 человек. И, конечно, никакой социальной дистанции и масок у посетителей не было.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снесут аквапарк «Вотервиль» и построят гостиничный комплекс. Аквапарк не работает с 2014 года после возбуждения уголовного дела. В Санкт-Петербурге собираются сносить аквапарк «Вотервиль». На его месте хотят построить гостиничный комплекс, этажность которого составит от 5 до 13 этажей. Известно, что зданием аквапарка владеют две компании: «Пик-Инвестпроект» и «День и ночь».