В Петербурге снесут аквапарк «Вотервиль» и построят гостиничный комплекс

Аквапарк не работает с 2014 года после возбуждения уголовного дела.

В Санкт-Петербурге собираются сносить аквапарк «Вотервиль». На его месте хотят построить гостиничный комплекс, этажность которого составит от 5 до 13 этажей. Об этом сообщает РБК.

Известно, что зданием аквапарка владеют две компании: «Пик-Инвестпроект» и «День и ночь». Они приобрести его в марте 2021 года. Напоминаем, что «Вотервиль» не работает с 2014 года – после того, как его изъяли в качестве вещественного доказательства в ходе уголовного дела о «небезопасных услугах». Спустя время дело прекратили, но здание оставалось опечатанным, больше аквапарк не открывался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге из-за пожара в гостинице «Выборгская» эвакуировали людей.