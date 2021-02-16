В Петербурге из-за пожара в гостинице «Выборгская» эвакуировали людей

Пожар в гостинице. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Пожар в гостинице. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Северной столицы случился пожар в одной из гостиниц города. Постояльцев эвакуируют из-за огня. На месте работают пожарные расчеты.

Возгорание произошло во вторник днем, 16 февраля. О пожаре сообщили местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, огнем полыхает гостиница «Выборгская» возле станции метро «Черная речка».

Согласно данным пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, о возгорании спасатели узнали в 16:25. К дому №3 на Торжковской улице были направлены пожарные расчеты. Возгоранию был присвоен повышенный ранг опасности – №1-БИС.

Огонь в гостинице распространился на третьем этаже. Общая площадь горения составила 15 квадратных метров. Из здания эвакуировали 30 человек. Локализовать пламя удалось в 16:44.

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