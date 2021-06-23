Совфед одобрил расширение границ Петербурга

Совет Федерации на заседании 23 июня одобрил расширение границ Петербурга, включив в его состав намывные территории Финского залива.

Границы города на Неве расширились, охватив трех искусственных земельных участков в акватории Финского залива. Их общая площадь составила 1,353 млн квадратных метров. Это два участка в юго-западной части акватории Невской губы, рядом с портом Бронка, а также один участок в западной части Крестовского острова со стороны стадиона «Газпром Арена».

Земельные участки, о которых идет речь, отнесены к категории «земли населенных пунктов». Они предназначены для размещения внешнего водного и внутригородского транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новая развязка ЗСД появится на намывных территориях Васильевского острова.