Новая развязка ЗСД появится на намывных территориях Васильевского острова

Петербург продолжает реализовывать проект Витебской развязки. Первый этап дороги завершат через три года. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Петербург продолжает реализовывать проект Витебской развязки. Первый этап дороги завершат через три года. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Транспортные проекты города, несмотря на COVID-19, реализованы. Всё это благодаря правительству, которое поддержало бизнес.

Об этом сообщает вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов.

Он выступил на научной конференции в Высшей школе менеджмента СПбГУ. Он отметил, что несмотря на коронавирус, город на Неве продолжает реализовывать проект Витебской развязки. Первый этап дороги завершат через три года. Появится ещё развязка ЗСД, на намывных территориях Васильевского острова.

Так развивают проект дополнительно за счёт потока, который придёт с Васильевского острова через развязку Шкиперского протока. На данный момент активно ведётся строительство нового района на намывных территориях. Это сделает лучше транспортную ситуацию на Васильевском острове.

Соколов отметил, что ЗСД пользуется популярностью у петербуржцев. В стуки ею пользуются до 400 тысяч автомобилистов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по маршруту Санкт-Петербург — Анапа 30 мая отправят первый двухэтажный поезд.