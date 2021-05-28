По маршруту Санкт-Петербург — Анапа 30 мая отправят первый двухэтажный поезд

По маршруту Санкт-Петербург — Анапа 30 мая отправят первый двухэтажный поезд
Поезд из города на Неве отправится 30 мая в половине третьего дня. Фото: РЖД

Двухэтажный поезд из Северной столицы в Анапу отправится впервые 30 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. До этого между городами ездили только одноэтажные, но из-за популярности рейса у путешественников поезда запустили в необычном двухэтажном исполнении. Поезд из 15 купейных вагонов. В них есть биотуалеты и кондиционеры. Есть и специальный вагон для пассажиров с ограниченными возможностями.

Поезд из города на Неве отправится 30 мая в половине третьего дня. С 1 июня по 31 июля он будет ходить по нечётным числам, а с 2 по 30 августа — по чётным. В Анапу будет приезжать в семь утра пятнадцать минут.

Двухэтажные поезда комфортны тем, что могут перевезти больше пассажиров. А ещё на них действуют разные акции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД думает над возобновлением курсирования поездов к ЕВРО-2020.

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