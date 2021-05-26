РЖД думает над возобновлением курсирования поездов к ЕВРО-2020

Поезда могут соединить Петербург и Хельсинки, но нет уверенности, что финны будут согласны.

Глава РЖД Олег Белозеров рассказал о планах о возобновлении курсирования скоростных поездов «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки во время чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщается в пресс-службе компании.

Пока непонятно, что об этих планах думают власти Финляндии, ведь границы страны до сих пор остаются закрытыми в связи с пандемией коронавирус. В железнодорожной компании VR отметили, что пункт пропуска Вайникала закрыт для пассажиров. При этом финны думают над смягчением мер предосторожности в связи с крупным спортивным мероприятием.

Напоминаем, что Россия готова принимать иностранных болельщиков без виз – им достаточно показать паспорт болельщика и отрицательный результат теста на коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водителей Петербурга ждут новые ограничения движения из-за подготовки к Евро-2020.