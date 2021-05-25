Водителей Петербурга ждут новые ограничения движения из-за подготовки к Евро-2020

Водителей Петербурга предупредили о новых ограничениях движения.

Обустройство фан-зоны в центре города станет причиной временных ограничений движения.

Так, с 28 мая по 10 июня будут не доступны для проезда Царицынский проезд, Конюшенная площадь и участок набережной канала Грибоедова между Ново-Конюшенным и Мало-Конюшенным мостом, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту

Нечётная сторона набережной канала Грибоедова (участок от Невского пр. до Ново-Конюшенного моста) станет двусторонней.

На чётной стороне Большой Конюшенной ул. (от Волынского переулка до Конюшенной площади) и нечётной стороне набережной канала Грибоедова (от Чебоксарского пер. до Конюшенной площади) будет запрещена остановка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе прошла проверка, в ходе которой проверили готовность к обеспечению безопасности при проведение массовых мероприятий. В Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая, состоялась проверка готовности к обеспечению безопасности при проведении чемпионата Европы по футболу.