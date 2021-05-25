Петербург доказал готовность к проведению ЕВРО-2020

В городе прошла проверка, в ходе которой проверили готовность к обеспечению безопасности при проведение массовых мероприятий.
В Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая, состоялась проверка готовности к обеспечению безопасности при проведении чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
В проверке приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов. Так, они смотрели, как на стадионе «Санкт-Петербург» отрабатывают различные действия по предупреждению и ликвидации нештатных и чрезвычайных ситуаций.
«Наша цель — обеспечить безопасность спортсменов и болельщиков. Будем оказывать Росгвардии всестороннюю помощь. Уверен, у гостей останутся самые лучшие воспоминания»,
— сказал Беглов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга заявили, что не планируют отменять матчи чемпионата Европы.