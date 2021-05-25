Петербург доказал готовность к проведению ЕВРО-2020

Беглов проверил, будут ли матчи ЕВРО-2020 безопасными. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Беглов проверил, будут ли матчи ЕВРО-2020 безопасными. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В городе прошла проверка, в ходе которой проверили готовность к обеспечению безопасности при проведение массовых мероприятий.

В Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая, состоялась проверка готовности к обеспечению безопасности при проведении чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В проверке приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов. Так, они смотрели, как на стадионе «Санкт-Петербург» отрабатывают различные действия по предупреждению и ликвидации нештатных и чрезвычайных ситуаций.

«Наша цель — обеспечить безопасность спортсменов и болельщиков. Будем оказывать Росгвардии всестороннюю помощь. Уверен, у гостей останутся самые лучшие воспоминания»,

— сказал Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга заявили, что не планируют отменять матчи чемпионата Европы.