Великобритании предрекли смену власти из-за нарушения прав человека

Великобритании предрекли смену власти из-за нарушения прав человека
Такие выводы сделал докладчик ООН по вопросу о правах человека и окружающей среде Дэвид Бойд на основе примера, который подали США. Фото: Instagram

Великобритании предрекли смену власти из-за нарушения прав человека.

Об этом сообщает The Guardian. Так власти Великобритании готовятся принять три закона, нарушающих права человека. Это может привести к возмущению в обществе и, как следствие, к смене власти в стране. Об этом заявил докладчик ООН по вопросу о правах человека и окружающей среде Дэвид Бойд.

Эти три нововведения ущемляют активность граждан, в то время как глобальный экологический кризис требует, чтобы голоса людей были услышаны, отмечает Бойд.

Специалист отметил, что речь идет о законах, касающихся полиции, тайных источников разведки и законе, ставящем под угрозу право на доступ к правосудию.

Такие выводы сделал Бойд на основе примера, который подали США. Там администрацию заменили правительством, которое во многих отношениях выступает за права человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЕС, Великобритания, Канада и США ввели санкции против Белоруссии.

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