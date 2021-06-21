ЕС, Великобритания, Канада и США ввели санкции против Белоруссии

Совет Евросоюза увеличил санкции против Белоруссии в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. В списке теперь 78 человек и 8 организаций. В список попали сын президента Александра Лукашенко Дмитрий и российский бизнесмен Михаил Гуцериев.
США, Великобритания, Канада и Украина тоже ввели санкции, сообщает «Коммерсантъ». ЕС вынужден был это сделать «В связи с экслакацией серьёзных прав человека» и «жестокими репрессиями», заявили в совете.
Под санкции Штатов подпали пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова. Из компаний попали МАЗ, БелАЗ и Новая нефтяная компания.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что рассчитывает на международный суд над президентом Белоруссии Александром Лукашенко.