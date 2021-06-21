Глава МИД Люксембурга заявил, что рассчитывает на суд над Лукашенко

Глава МИД Люксембурга заявил, что рассчитывает на суд над Лукашенко
Глава МИД Люксембурга считает, что принятые Евросоюзом новые санкции по Белоруссии будут болезненными и, он надеется, что они "поставят режим на колени". Фото: сайт Кремля
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что рассчитывает на международный суд над президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Об этом сообщает РИА «Новости». Ассельброрн отметил, что Евросоюз показал, что он может, когда хочет. Он считает, что они четко показывают, что сталинизму и государственному терроризму нет места в 21 веке.
Глава МИД Люксембурга считает, что принятые Евросоюзом новые санкции по Белоруссии будут болезненными и, он надеется, что они «поставят режим на колени». Он отметил, что Евросоюз может решить, чтобы в один день «Лукашенко ответил перед международным судом за те страдания, которые он нанес народу».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Главы МИД ЕС согласовали введение санкций против семи секторов экономики Белоруссии. Евросоюз введёт санкции против семи секторов экономики Белоруссии.
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