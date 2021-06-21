Главы МИД ЕС согласовали введение санкций против семи секторов экономики Белоруссии

Главы МИД ЕС согласовали введение санкций против семи секторов экономики Белоруссии
Санкции Евросоюза отразятся на семи областях: начиная с сигарет и заканчивая экспортом калия, который является ключевым товаром Белруссии. Фото: pixabay

Евросоюз введёт санкции против семи секторов экономики Белоруссии.

Об этом сообщает ТАСС. Так совет союза принял решение ввести санкции против семи сектров экономики Белоруссии для того, чтобы повлиять на источники финансирования Александра Лукошенко. В ограничение войдёт экспорт калийных удобрений, химпродукции и финансового сектора.

Санкции Евросоюза отразятся на семи областях: начиная с сигарет и заканчивая экспортом калия, который является ключевым товаром Белруссии. Страна экспортирует калий в Европу, Бразилию и Китай.

Обсуждение санкций против Белоруссии продолжится на встрече глав государств Евросоюза в четверг и пятницу, а утверждение будет после завершения саммита. Ограничения будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РФ пока не планирует открывать наземную границу с Белоруссией для свободного передвижения.

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