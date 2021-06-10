РФ пока не планирует открывать наземную границу с Белоруссией для свободного передвижения

Вопрос открытия границ будет решаться по мере изменения эпидемической ситуации и в России, и в Белоруссии. Фото: kremlin.ru

Вопрос открытия границ будет решаться по мере изменения эпидемической ситуации и в России, и в Белоруссии. Фото: kremlin.ru

Россия пока не планирует открывать наземную границу с Белоруссией для свободного передвижения.

Право пересечения границы регламентировано соответствующим постановлением, пока оно отменено не будет, отметили в Белоруссии, сообщает ТАСС.

Вопрос открытия границ будет решаться по мере изменения эпидемической ситуации и в России, и в Белоруссии.

Вопрос открытия белорусско-российской границы обсуждался на недавней встрече в столице Белоруссии. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что, когда главный санитарный врач Анаа Попова подпишет послабления, тогда и он подпишет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что государство подготовило ответные меры на санкции ЕС.