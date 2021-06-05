Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что государство подготовило ответные меры на санкции ЕС.

Головченко отметил, что список уже совсем скоро огласят, сообщает РИА «Новости». Он надеется, что может кто-нибудь одумается, так как на территории страны работает много иностранных компаний недружественных стран. Если Белоруссия введёт ответные меры, они рискуют остаться без рабочего бизнеса. Это касается Литвы, Латвии, Польши и в последнее время Украины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Белоруссия может открыть границу для тех, кто хочет привиться «Спутником V». Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о договоренностях с Россией об открытии переходов на границе для желающих из Польши, Литвы, Украины и других стран привиться от коронавируса «Спутником V».