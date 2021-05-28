Белоруссия может открыть границу для тех, кто хочет привиться «Спутником V»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о договоренностях с Россиией об открытии переходов на границе для желающих из Польши, Литвы, Украины и других стран привиться от коронавируса «Спутником V».

Об этом Лукашенко заявил на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств содружества, сообщает «БелТА».

По его словам, в республике «нет бешенства» в отношении пандемии и вакцинации населения, и этот вопрос в уже решается.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.