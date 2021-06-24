Сергей Перминов назвал преимущества электронного голосования

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал, что вопрос дистанционного электронного голосования сейчас детально разрабатывается.

Он отметил, что ближайшее время полностью перейти к такому формату не представляется возможным, поэтому будет использоваться смешанный формат. В этом году электронное голосование пройдет в семи субъектах РФ.

По словам Перминова, опыт праймериз «Единой России» позволил найти решения, которые помогут «обеспечить полный цикл голосования в безопасном, надежном и защищенном режиме». Сенатор подчеркнул, что возможность отдать свой голос в один «клик» экономит время.

При этом у граждан будет возможность проголосовать традиционным способом.

«За электронным голосованием будущее, но этот путь Россия пройдет эволюционно»,- цитирует его ЛенТВ24.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сенатор от Ленинградской области и член комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов поделился о том, как чиновники переходили на дистанционную работу.