Ведущий «Матч ТВ»: Губерниев не оскорблял Бузову вопросом про коньяк

Ведущий «Матч ТВ» Илья Трифанов считает, что спортивный Дмитрий Губерниев не пытался оскорбить певицу Ольгу Бузову во время эфира.

«Губерниев иногда мне или кому-то из съемочной группы может задать вопрос: «Да или нет?» И ты понимаешь, что и то, и то неправильно. Тут я понимаю, что он ставит Бузову в ловушку, но думаю, что она из нее выберется. Надо было ответить: «Я никогда не пила коньяк по утрам», — цитирует его Sport24.

Напомним, певица Ольга Бузова и телеведущий Дмитрий Губерниев поссорились в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Ведущий спросил Бузову о футболе. Певица начала отвечать, но через несколько секунд он перебил ее.

«Вы уже перестали пить коньяк по утрам?» ,- спросил Губерниев Бузову.

После этого вопроса Ольга расплакалась и сказала, что ей нельзя пить алкоголь, так как она перенесла операцию.

«Вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо», — заявила Бузова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой на роль. По его словам, певице предложили сыграть в спектакле «Чудесный грузин», так как она является такой же неординарной личностью, как Иосиф Сталин.