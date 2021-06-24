Ведущий «Матч ТВ»: Губерниев не оскорблял Бузову вопросом про коньяк

Ведущий «Матч ТВ»: Губерниев не оскорблял Бузову вопросом про коньяк
Ольга Бузова. Фото: www.instagram.com/buzova86

Ведущий «Матч ТВ» Илья Трифанов считает, что спортивный Дмитрий Губерниев не пытался оскорбить певицу Ольгу Бузову во время эфира.

«Губерниев иногда мне или кому-то из съемочной группы может задать вопрос: «Да или нет?» И ты понимаешь, что и то, и то неправильно. Тут я понимаю, что он ставит Бузову в ловушку, но думаю, что она из нее выберется. Надо было ответить: «Я никогда не пила коньяк по утрам», — цитирует его Sport24.

Напомним, певица Ольга Бузова и телеведущий Дмитрий Губерниев поссорились в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Ведущий спросил Бузову о футболе. Певица начала отвечать, но через несколько секунд он перебил ее.

«Вы уже перестали пить коньяк по утрам?» ,- спросил Губерниев Бузову.

После этого вопроса Ольга расплакалась и сказала, что ей нельзя пить алкоголь, так как она перенесла операцию.

«Вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо», — заявила Бузова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой на роль. По его словам, певице предложили сыграть в спектакле «Чудесный грузин», так как она является такой же неординарной личностью, как Иосиф Сталин.

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