Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой на роль

Певице Ольге Бузовой предложили сыграть в спектакле «Чудесный грузин» Московского художественного академического театра им. М. Горького. Причину такого решения объяснил художественный руководитель Московского художественного академического театра им. М. Горького Эдуард Бояков.

По его словам, певице предложили сыграть в данном спектакле, так как она является такой же неординарной личностью, как Иосиф Сталин.

Худрук театра отметил в эфире телеканала «Россия 24», что создатели спектакля думали о хайпе, приглашая Бузову: «Но совершенно точно мы не ради этого делали этот ход».

О начале актерской карьеры артистка рассказала поклонникам в своем Instagram-аккаунте. Она заявила, что всегда мечтала стать актрисой и играть серьезные роли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что премьера спектакля «Чудесный грузин», где сыграет Ольга Бузова, состоится 11 и 12 июня.