Бузова сыграет на сцене МХАТа в спектакле о Сталине

Премьера состоится 11 и 12 июня.

Певица и телеведущая Ольга Бузова сыграет на сцене Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького. Премьера спектакля «Чудесный грузин» состоится 11 и 12 июня. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране, — написала она. — Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького».

Бузова добавила, что всегда мечтала стать актрисой и играть серьезные роли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузову заметили с рэпером в центре Петербурга. Артистка, возможно, нашла себе нового бойфренда после расставания с Манукяном.