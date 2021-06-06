Бузова сыграет на сцене МХАТа в спектакле о Сталине

Бузова сыграет на сцене МХАТа в спектакле о Сталине
Ольга Бузова. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Премьера состоится 11 и 12 июня.

Певица и телеведущая Ольга Бузова сыграет на сцене Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького. Премьера спектакля «Чудесный грузин» состоится 11 и 12 июня. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране, — написала она. — Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького».

Бузова добавила, что всегда мечтала стать актрисой и играть серьезные роли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузову заметили с рэпером в центре Петербурга. Артистка, возможно, нашла себе нового бойфренда после расставания с Манукяном.

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