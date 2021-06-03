Бузову заметили с рэпером в центре Петербурга

Бузову заметили с рэпером в центре Петербурга
Бузову заметили в компании рэпера. Фото: скриншот Instagram

Артистка, возможно, нашла себе нового бойфренда после расставания с Манукяном.

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову заметили в центре Санкт-Петербурга в компании рэпера Радия. Видеозапись выложил «Лайф» — на ней запечатлены артистка с мужчиной, которые сидят в ресторане и о чем-то беседуют.

Известно, что Бузова и ее знакомый ужинали в «Террасе». На парочку обратили внимание очевидцы, которые предположили, что перед ними влюбленные, так как беседа была милой и непринуждённой. Пока что Бузова никак не комментировала слухи, но она неоднократно намекала, что за ней ухаживает мужчина после расставания с блогером Давидом Манукяна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-возлюбленный Бузовой Манукян объяснил, почему решил стать ведущим «Дома-2». Он заверил, что ему все равно, как на его новую работу отреагирует артистка.

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