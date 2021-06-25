В Сестрорецке парадную дома затопило после дождя

Затопило один из подъездов жилого дома. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Затопило один из подъездов жилого дома. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Сестрорецке жители одного из домов пожаловались на потоп. Причиной этого стал дождь.

Инцидент случился в многоэтажке на Дубровском шоссе, 32. Подробности горожане рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, от воды пострадали парадная и квартиры последних этажей.

«Связано с забитой мусором ливневой трубой, службы оповещены, в настоящее время пострадавшие останутся без электроэнергии (до просушивания)», — написал пользователь.

Горожане надеются, что своевременно будут приняты необходимые меры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на севере Петербурга во время ливня затопило строительный магазин. На кадрах — льющийся с потолка водопад, брызги которого, разбиваясь о железные балки, ещё сильнее орошали всё вокруг места, где прохудилась крыша.