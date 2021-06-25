В Северной столице поставят дополнительные 600 туалетов на праздник «Алые паруса»

В Северной столице поставят дополнительные 600 туалетов на праздник «Алые паруса»
На праздник в Петербурге будут действовать дополнительные туалеты. Фото: Pixabay.com

Уже сегодня, 25 июня, в городе на Неве установят свыше 600 дополнительных туалетов. О чистоте города во время «Алых парусов» решил позаботиться «Водоканал».

Сообщается, что передвижные туалеты и санитарно-гигиенические комплексы поставят на Дворцовой набережной от Дворцового до Троицкого моста, а также на самой площади, где пройдет праздник. Допместа появятся в Александровском саду, на Адмиралтейском проспекте и на Адмиралтейской набережной.

Кроме того, стационарные и модульные туалеты станут работать с 18:00 25 июня и до 06:00 уже следующего дня в нескольких районах города: в Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском.

В общей сложности выпускникам предоставится 624 туалета на 1,1 тысячи мест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что на «Алые паруса» приглашены исключительно выпускники школ города и Ленинградской области.

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