В аэропорту Пулково в пятницу задержали 13 внутренних рейсов

Сегодня, 25 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают 13 самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Иваново, Анапы, Краснодара, Москвы, Калининграда, Симферополя, Калуги, Сочи, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону . Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Иваново. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:15, однако время вылета сдвинули. Далее с опозданием вылетит рейс до Анапы. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 12:35.

Также задерживают рейс до Краснодара. Самолет должен был улететь в 11:35. Еще опаздывают два рейса до Москвы, которые планировались в 12:55 и 19:20.

Время вылета двух самолетов в Калининград с 15:00 и 20:00 также отложили . Два других самолета в Симферополь отложили с 15:00 и 14:30. Рейс до Калуги, запланированный на 15:50 задерживается. Самолет в Сочи вместо 20:35 улетит позже.

Следующая задержка — самолет до Екатеринбурга. Вылет сдвинули с 21:25. Последним с опозданием вылетит рейс до Ростова-на-Дону — он перенесен с 20:30.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор осмотрел 1,4 млн икринок форели в Пулково.