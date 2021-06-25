Стало известно, что изменится в аэропорту «Пулково» в ближайшие годы

Стало известно, что изменится в аэропорту «Пулково» в ближайшие годы
"Пулково" планируют модернизировать. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Аэропорт ждет модернизация.

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал о модернизации аэропорта «Пулково». Об этом сегодня, 25 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

К 2025 году планируют обновить производственную инфраструктуру: это значит, что появится дополнительный терминал по обслуживанию пассажиров, будет проведена реконструкция привокзальной площади перед терминалом А и многое другое. Такие решение позволят увеличить пропускную способность «Пулково» до 40 миллионов пассажиров в год.

Также ожидается развитие инфраструктуры общественного транспорта в Пулково. Северную часть города с аэропортом может связать электричка.

«Уже сейчас ведется реконструкция железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе, что поможет убрать «узкое горлышко», которое создает пробки и препятствия для движения общественного транспорта на пути к аэропорту»,

– отметил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в аэропорту Пулково в пятницу задержали 13 внутренних рейсов.

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