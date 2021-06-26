В озере в Юкках обнаружили труп мужчины, утонувший почти неделю назад

Во Всеволожском районе Ленобласти в одном из озер утонул мужчина. Тело обнаружили спустя 6 дней.

Трагический инцидент произошел в озере Тохколодское в районе поселка Юкки. Мужчина утонул 20 июня. Лишь 26-го числа спасатели обнаружили его тело.

Как сообщила аварийно-спасательная служба 47-го региона, поисками занимался поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга. Тело доставили на берег и передали правоохранителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленобласти утонул мальчик, которому едва исполнилось 6 лет. Ребенок плавал в надувном круге, но в какой-то момент выскользнул из него.