В Лондоне у станции метро произошел взрыв

В Лондоне у станции метро произошел взрыв
На месте происшествия работают около 70 пожарных. Фото: https://pixabay.com/

У станции метро Elephant & Castle в Лондоне загорелись коммерческие постройки и автомобили, слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает ТАСС. Дороги перекрыты, англичан просят избегать места происшествия. О пострадавших не сообщается. Возле станции метро Elephant and Castle в столице Великобритании произошел мощный пожар.

На месте происшествия работают около 70 пожарных. О причинах произошедшего пока не сообщается. Пожарная служба города сообщает, что горят три коммерческие постройки под , четыре машины и телефонная будка возле ж/д вокзала.

Дороги в этом районе перекрыты. Людей попросили держаться подальше от этого места и держать окна и двери закрытыми.

Местная полиция сообщает, что инцидент никак не связан с терроризмом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Великобритании предрекли смену власти из-за нарушения прав человека.

великобритания взрыв лондон метро пожар


 

Новости партнеров
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти простились с экипажем рухнувшего под Гачтиной вертолета Росгвардии
Президент России Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьян ...
Число финнов, заболевших COVID-19 на Евро-2020, выросло до 300
В Мариинский больнице прокомментировали «истерику блогерши-скандалистки»
В Выборге на рассвете лось «заплыл за буйки»
«Суперливень» подтопил первый этаж «Останкино» в Москве
В Лондоне у станции метро произошел взрыв
В Комздраве рассказали, почему петербуржцы предпочитают вакцинироваться в ...