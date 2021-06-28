В Лондоне у станции метро произошел взрыв

На месте происшествия работают около 70 пожарных. Фото: https://pixabay.com/

На месте происшествия работают около 70 пожарных. Фото: https://pixabay.com/

У станции метро Elephant & Castle в Лондоне загорелись коммерческие постройки и автомобили, слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает ТАСС. Дороги перекрыты, англичан просят избегать места происшествия. О пострадавших не сообщается. Возле станции метро Elephant and Castle в столице Великобритании произошел мощный пожар.

На месте происшествия работают около 70 пожарных. О причинах произошедшего пока не сообщается. Пожарная служба города сообщает, что горят три коммерческие постройки под , четыре машины и телефонная будка возле ж/д вокзала.

Дороги в этом районе перекрыты. Людей попросили держаться подальше от этого места и держать окна и двери закрытыми.

Местная полиция сообщает, что инцидент никак не связан с терроризмом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Великобритании предрекли смену власти из-за нарушения прав человека.