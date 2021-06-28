В Мариинский больнице прокомментировали «истерику блогерши-скандалистки»

В Мариинский больнице прокомментировали «истерику блогерши-скандалистки».

Об этом сообщает 78.ru. Накануне блогер Мария Мотузная написала в твиттере о том, как в Мариинскую больницу в Северной столице продавец китайских массажеров и попытался их продать их пациентом. Сначала девушка перепутала и сообщила, что мужчина расхаживал по «красной» зоне. Затем девушка взяла свои слова назад.

Пресс-секретарь Мариинской больницы Лев Межлумян подтвердил факт присутствия сегодня предпринимателя в больнице. Однако он находился в «зеленой» зоне — в отделе офтальмологии.

«Здание охраняет частная охранная компания. Человек каким-то удивительным образом проник внутрь», — сообщил Межлумян.

Он отметил, что в это время много «посторонних» в больнице: получающие различные справки, просто посетители, а также те, кто приходит на прощание с близкими в морг. Пресс-секретарь Мариинской больницы уверен, что такое случается и в других больницах.

«Но мы же не крепость и не тюрьма — мы обычная больница», — прокомментировал он.

Сейчас в учреждении проводится проверка. Спустя некоторое время проходной режим будет ужесточён.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пациентка Мариинской больницы пожаловалась на продавца массажеров