Рок-группа ДДТ во второй раз приезжает в Ленобласть для съемки клипа

Группа ДДТ любит Ленобласть: уже второй клип музыканты снимают в регионе. Фото: Pixabay

Группа ДДТ любит Ленобласть: уже второй клип музыканты снимают в регионе. Фото: Pixabay

Советской и российской рок-группе ДДТ, по всей видимости, нравится Ленинградская область, потому как уже второй клип музыканты решают снимать в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Ленобласти.

Так, клип на песню «Тень на стене» был снят на особо охраняемой природной территории «Колтушские высоты».

Отмечается, что рельеф песчаных холмов формировался в послеледниковый период. И только несколько лет назад, в 2015 году территория получила охранный статус.

Стоит отметить, что рок-группа ДДТ была основана летом 1980 года в городе Уфа.

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