Рок-группа ДДТ во второй раз приезжает в Ленобласть для съемки клипа

Рок-группа ДДТ во второй раз приезжает в Ленобласть для съемки клипа
Группа ДДТ любит Ленобласть: уже второй клип музыканты снимают в регионе. Фото: Pixabay

Советской и российской рок-группе ДДТ, по всей видимости, нравится Ленинградская область, потому как уже второй клип музыканты решают снимать в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Ленобласти.

Так, клип на песню «Тень на стене» был снят на особо охраняемой природной территории «Колтушские высоты».

Отмечается, что рельеф песчаных холмов формировался в послеледниковый период. И только несколько лет назад, в 2015 году территория получила охранный статус.

Стоит отметить, что рок-группа ДДТ была основана летом 1980 года в городе Уфа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что группа Little Big перепела Надежду Кадышеву и Backstreet Boys. Музыканты Little Big выпустили мини-альбом с каверами на известные песни. Новинку оценили не все поклонники группы.

ддт клип ленобласть рок-группа


 

Новости партнеров
Пострадавший от аттракциона сотрудник
Пострадавший от аттракциона сотрудник "Диво-острова" скончался в больнице
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В Петербурге временно перестанут прививать
В Петербурге временно перестанут прививать "КовиВаком"
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Две легковушки не смогли разъехаться около администрации Невского района
Иномарка снесла столб на Приморском шоссе
Стала известна стоимость лечения певицы МакSим
В Петербурге храм на Долгоозерной пошел трещинами
Школьник на «Ладе» врезался в такси на проспекте Художников
Слава КПСС не станет кандидатом в Госдуму
Рок-группа ДДТ во второй раз приезжает в Ленобласть для съемки клипа
Губернатор Петербурга рассказал, почему в пандемию провели «Алые паруса»