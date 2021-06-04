Группа Little Big перепела Надежду Кадышеву и Backstreet Boys

Группа Little Big перепела Надежду Кадышеву и Backstreet Boys
В припеве вместе с фронтменом группы Ильчом поет и овечка. Фото: скриншот youtube клип на песню EVERYBODY

Музыканты Little Big выпустили мини-альбом с каверами на известные песни. Новинку оценили не все поклонники группы.

Петербургская группа превратили в тусовочный трек песню Надежды Кадышевой «Колдунья», перезаписали трек Everybody группы Backstreet Boys, Barbie Girl коллектива Aqua, Blitzkrieg Bop панк-исполнителей Ramones и Mamma Maria итальянской группы Ricchi e Poveri. Для каждого кавера команда сняла стилизованные обложки.

Мнения поклонников группы разделились. Одни выразили радость от того, что Little Big выпустили премьеру. Другие посчитали, что некоторые каверы не совсем удались музыкантам.

Отмечается, что Everybody стал самым дорогим клипом в истории Little Big.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что солистка Little Big не жалеет о пропуске «Евровидения».

Напомним, 8 марта стало известно, что Little Big отказались от участия в конкурсе «Евровидение-2021». Лидер группы Илья Прусикин объявил об этом в эфире Первого канал.

Little Вig кавер надежда кадышева


 

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