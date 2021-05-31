Солистка Little Big рассказала, почему не жалеет о пропуске «Евровидения»

Солистка группы Little Big Софья Таюрская прокомментировала отказ коллектива от участия в «Евровидении-2021».

«Получилась отличная история и для нас, и в принципе для «Евровидения». Только положительный фидбэк. Нет такого, что мы проиграли или выиграли. Я довольна исходом», — рассказала певица в интервью Ксении Собчак.

Певица Manizha — Манижа Сангин, представляющая Россию на Евровидении-2021 в Роттердаме, заняла в конкурсе 9 место. Девушка получила 204 балла. Результаты стали известны, когда были подведены итоги онлайн-голосования. Манижа выступала на конкурсе с песней «Русская женщина» под пятым номером.

Победителем музыкального конкурса стала Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

На второй строчке оказалась певица из Франции — Барбара Прави с песней Voilà.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что певица Манижа перед самым выходом на сцену лишилась аккредитации.