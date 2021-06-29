Ленинградские садоводства будут штрафовать за незаконную утилизацию отходов

Ленинградские садоводства будут штрафовать за незаконную утилизацию отходов
Сейчас из трех тысяч товариществ договоры с легальными перевозчиками заключили лишь меньше двух тысяч. Фото: pixabay

В Ленинградской области будут штрафовать садоводческие товарищества, которые незаконно вывозят мусор со своей территории.

Об этом сообщает Telegram-канал «Дежурный по Ленобласти». 47-й регион постепенно переходит к экологичной утилизации мусора. Вовлеченность садоводческих объединений в региональную систему вывоза и сортировки мусора достигнет 100%. Сейчас из трех тысяч товариществ договоры с легальными перевозчиками заключили лишь меньше двух тысяч.

Переход от серых схем утилизации к прозрачным схемам обращения с мусором приведет к тому, что в Ленобласти исчезнет большая часть незаконных свалок. Тех, кто будет прибегать к несанкционированной утилизации отходов, будут штрафовать.

Ранее Госэконадзор выдавал предписания садоводствам, не хотевшим наладить централизованный вывоз мусора. Сейчас действуют штрафы. За год общая сумма штрафов уже составила 360 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после «Алых парусов» с мест гуляний собрали 215 кубометров мусора.

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