После «Алых парусов» с мест гуляний собрали 215 кубометров мусора

Из Петербурга вывезли 1,3 тыс. кубометров мусора и 1,7 тыс. тонн смета. Фото: pixabay

Из Петербурга вывезли 1,3 тыс. кубометров мусора и 1,7 тыс. тонн смета. Фото: pixabay

За прошедшую неделю дорожные предприятия Комитета по благоустройству Петербурга собрали и вывезли с улиц города свыше 1,3 тыс. кубометров мусора и 1,7 тыс. тонн смета.

Отмечается, что только после праздника выпускников «Алые паруса» в центре Северной столицы собрали порядка 215 кубометров мусора. При этом 40 кубометров вывезли исключительно с Дворцовой площади, которая буквально кишела пластиковыми бутылками из-под воды.

Так, для того, чтобы очищать улицы, на прошлой недели днем выезжало более 500 единиц техники и 900 работников ручного труда.

Также, дабы отмыть городские дороги использовалось более 47 тыс. кубометров воды и 236 литров специального шампуня.

Помимо прочего, каждый день на территориях зеленых насаждений работало более 230 единиц техники и около 750 специалистов садово-парковых предприятий. Работники продолжают декорировать город растениями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, почти 570 кубометров мусора вывезли за позапрошлые праздничные выходные с улиц Петербурга.