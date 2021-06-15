Почти 570 кубометров мусора вывезли за праздничные выходные с улиц Петербурга

Почти 570 кубометров мусора вывезли за праздничные выходные с улиц Петербурга
Сообщить о плохой уборке можно по телефону 314-60-13. Фото: pixabay

За праздничные выходные с улиц Северной столицы вывезли почти 570 кубометров отходов и 800 тонн смета. На чистку дорог потратили 18 тысяч кубов воды.

Каждый день убирались более 530 спецмашин и 900 спецрабочих. Ночью улицы убирали 450 машин и 225 дворников, сообщает комитет по благоустройству. За неделю с улиц города вывезли 1,3 тысячи кубометров мусора и 1,97 тысяч тонн смета.

Сегодня на чистку дорог снова выехали 511 машин и вышли 930 дворников. В парках работают еще 284 авто и 920 рабочих. Сообщить о плохой уборке можно по телефону 314-60-13.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировске дети в очередной раз наполнили мусором декоративный фонтан. В Ленинградской области в Кировске работникам вот уже в четвертый раз необходимо очищать фонтан с момента его запуска. «Детские игры» привели к тому, что специалистам приходится четыре раза чистить фонтан, который дети засорили.

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