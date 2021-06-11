В Кировске дети в очередной раз наполнили мусором декоративный фонтан

В Ленинградской области в Кировске работникам вот уже в четвертый раз необходимо очищать фонтан с момента его запуска.

11 июня, пресс-служба местной администрации сообщает, что «детские игры» привели к тому, что специалистам приходится четыре раза чистить фонтан, который дети засорили. Из него извлекают от щебня до пластиковой лопаточки.

Работа «сухого» фонтана стартовала не так давно, однако для сотрудников обслуживающей организации фонтан стал уже «родным». На вызов к нему работники приезжают уже в четвертый раз. Проблема, по словам подрядчика, актуальна даже в других городах.

В данный момент специалисты прочистили резервуар и достали оттуда весь имеющийся мусор. Позднее подрядчику предложено поставить сетки с маленькими ячейками. Это поможет уберечь насосы от засоров.

Сообщается, что насущный вопрос обсудят в скором времени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2021 году восстановят семь городских фонтанов.