В 2021 году восстановят 7 городских фонтанов

В 2021 году восстановят 7 городских фонтанов
Скоро приведут в порядок все фонтаны города, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: http://www.vodokanal.spb.ru

По поручению губернатора Александра Беглова ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» продолжает программу по восстановлению и реконструкции фонтанов.

В этом году восстановят семь фонтанов: на Каменноостровском проспекте, 32, на Английском проспекте, 13, а проспекте Ленина в Колпино, на Первомайской улице, 3, на Московском проспекте перед Российской национальной библиотекой, в поселке Шушары, на проспекте Большевиков, 3 и на улице Щербакова, 4/18, сообщает Смольный.

Скоро приведут в порядок все фонтаны города, отметил Беглов. Сделают качественно, чтобы радовать жителей и гостей Северной столицы.

В хозяйственном ведении «Водоканала Санкт‑Петербурга» — более 100 объектов. Этим летом работают 65 фонтанов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе торжественно открыли фонтаны. Церемонию посвятили 300-летию водопроводящей системы, питающей фонтанный комплекс.

Александр Беглов Водоканал Санкт‑Петербурга восстановление и реконструкция санкт-петербург фонтаны


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Дыбенко таксист изнасиловал пассажирку, а на Пулковской мужчину ...
Мертвого юношу вытащили из Невы у Петропавловской крепости
У Покровской больницы в Петербурге вновь образовались очереди из машин ...
Ведущего «Пусть говорят» на Первом канале госпитализировали с ...
Диетолог Нефедова предупредила о вреде газировок при похудении
Детский лагерь «Мечта» обыскивают следователи: родители сообщили ...
В 2021 году восстановят 7 городских фонтанов
В Конгрессе США потребовали переноса Олимпиады 2022 года из Пекина