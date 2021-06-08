В 2021 году восстановят 7 городских фонтанов

По поручению губернатора Александра Беглова ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» продолжает программу по восстановлению и реконструкции фонтанов.

В этом году восстановят семь фонтанов: на Каменноостровском проспекте, 32, на Английском проспекте, 13, а проспекте Ленина в Колпино, на Первомайской улице, 3, на Московском проспекте перед Российской национальной библиотекой, в поселке Шушары, на проспекте Большевиков, 3 и на улице Щербакова, 4/18, сообщает Смольный.

Скоро приведут в порядок все фонтаны города, отметил Беглов. Сделают качественно, чтобы радовать жителей и гостей Северной столицы.

В хозяйственном ведении «Водоканала Санкт‑Петербурга» — более 100 объектов. Этим летом работают 65 фонтанов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе торжественно открыли фонтаны. Церемонию посвятили 300-летию водопроводящей системы, питающей фонтанный комплекс.