В Петергофе торжественно открыли фонтаны

В Петергофе торжественно открыли фонтаны
На церемонию пришли десятки людей. Фото: Смольный

Церемонию посвятили 300-летию водопроводящей системы, питающей фонтанный комплекс.

В Петергофе сегодня, 22 мая, начался сезон фонтанов. В честь этого прошла торжественная церемония их открытия, посвященная 300-летию водопроводящей системы, питающей фонтанный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На мероприятии присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что нигде нет подобных фонтанных комплексов и что они давно стали визитной карточкой города.

В конце праздника включили фонтан «Самсон» и были произведены пиротехнические залпы. Напоминаем, что Петергофский дворцово-парковый ансамбль входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что праздник фонтанов в Петергофе визуализирует историю и покажет инженеров-гениев.

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