Праздник фонтанов в Петергофе визуализирует историю и покажет инженеров-гениев

Весенний праздник фонтанов в «Петергофе» пройдёт 22 мая в час дня. В этом году фестиваль посвящён 300-летию водоподводящей системы.

Лозунгом праздника стала фраза основателя Петербурга: «…Воду привесть, дабы лилась». Так и написал Пётр I в XVIII веке, проектируя парк.

На Большом каскаде выступят артисты оперы и балета. Его героями будут сам Пётр, автор «Водяного плана» парка Леблон, гидравлик-самоучка Туволков.

Гости шоу услышат слова камер-юнкера Берхгольца, который положительно оценил открытие Морского канала Петергофа, и цитаты Кампредона. Он написал об открытии «Петергофа»

Шоу завершится фейерверками и пуском фонтана «Самсон». Гостям праздника надо заранее онлайн или в кассах купить билеты в Нижний парк. Также гостей просят носить маски.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Парки Петергофа закрыли из-за сильного ветра.