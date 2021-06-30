В ГМЗ «Петергоф» приостановили онлайн-продажи билетов из-за COVID

Купить билеты можно только в кассах. Фото: скриншот "Петергоф музей" "Вконтакте"

Купить билеты можно только в кассах. Фото: скриншот "Петергоф музей" "Вконтакте"

ГМЗ «Петергоф» прекратил онлайн-продажу билетов в музеи комплекса.

Об этом сообщили сотрудники музея на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Соответствующее решение было принято в связи с обострением эпидемиологической ситуации.

В пресс-службе ГМЗ также объяснили, что при покупке билетов в кассах проще контролировать потоки посетителей. При этом в парки комплекса билеты по-прежнему доступны на сайте ГМЗ.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в «Петергофе» закрылись несколько музеев из-за пандемии. Известно, что посетители, купившие билеты заранее, смогут их без проблем вернуть.