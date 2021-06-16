В «Петергофе» закрылись несколько музеев из-за пандемии

В «Петергофе» закрылись несколько музеев из-за пандемии
Закрыты будут четыре музея. Фото: peterhofmuseum.ru

Они не будут работать на протяжении двух недель.

В «Петергофе» прекратят работу четыре музея из-за коронавирусных ограничений. Они будут закрыты на протяжении двух недель. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе ГМЗ «Петергоф».

Известно, что посетители, купившие билеты заранее, смогут их без проблем вернуть. Речь идет о дворце «Коттедж», Фермерском дворце, историко-культурном проекте «Государевы потехи» и музей-спектакле «Дом игральным карт». Некоторые из объектов будут закрыты до 25 числа, некоторые – до 27.

«Музеи закрыты в рамках исполнения Стандарта деятельности ГМЗ «Петергоф» в условиях ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции»,

— сообщила пресс-служба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ужесточают ограничения, но по статистике до третьей волны COVID-19 далеко.

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