В Петербурге ужесточают ограничения, но по статистике до третьей волны COVID-19 далеко

В Петербурге власти активно вводят новые ковид-ограничения, а у больницах собираются очереди из машин скорой помощи с больными пациентами. Однако статистика никакой третьей волны коронавируса в городе не видит.

Как сообщает Petebrurg2, если смотреть на картину в целом, то в Петербурге уже есть все признаки новой волны: очереди в приемные покои, перепрофилирование больниц под пациентов с COVID-19 и подъем заболеваемости.

Вместе с этим Смольный с 17 июня вводит в городе новые ограничения: закрываются фуд-корты, отменяются концерты, общепиту запретили работать по ночам. Также в общественном транспорте и торговых центрах стали активнее искать нарушителей ковидных мер.

Весной 2021 года в городе на Неве протестировали 1 473 610 человек. Из них 72 512 тестов оказались положительными. То есть коронавирус выявляли в 4,92% случаев.

Осенью 2020 года, когда началась вторая волна, был весьма резкий рост заболеваемости. В октябре процент не достигал и 2%. В ноябре он увеличился до 6,11%, в декабре — выше 10%, а пик пришелся на январь, когда доля зараженных составила 12,27%. Но уже к концу февраля город вышел на показатель 6,36%.

Ранее предполагалось, что этой весной показатели достигнут октябрьских, но даже в июне город к ним не приблизился. С 1 по 7 июня на коронавирус проверили 164 952 человека, у 5892 из них подтвердили коронавирус. Это 3,57% от всех обследованных. С 8 по 15 июня показатель снизился до 3,33%.

В общей сложности к середине месяца доля зараженных составила 3,44%. За месяц она снизилась почти на целый процент. Если судить по статистике, то процент заболевших пока снижается.

Журналисты предположили, что Смольный ввел новые коронавирусные ограничения, чтобы «перестраховаться».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за выходные в Петербурге поймали больше сотни безмасочников.