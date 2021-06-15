За выходные в Петербурге поймали больше сотни безмасочников

На минувших выходных в Северной столице составили больше 100 актов о нарушении масочного режима в общественном транспорте.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, на выходных произошло несколько случаев, когда автобусы простаивали по 15 минут и больше из-за безмасочников. К примеру, автобус №196 стоял на Ленсоветовской дороге около получаса. В случаях с трамваями, которые не могут обогнать друг друга, обычно сразу вызывают Росгвардию.

Акты на безмасочников в метро составляют сотрудники полиции, а в наземном транспорте — сотрудники «Организатора перевозок», пишет «Фонтанка». После этого бумаги направляют в комтранс, где уже составляются протоколы для отправления в комитет по вопросам законности. Штраф за нарушение масочного режима составляет 4000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за антикоронавирусные нарушения в Петербурге составили более 600 протоколов.