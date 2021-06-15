За антикоронавирусные нарушения в Петербурге составили более 600 протоколов

За антикоронавирусные нарушения в Петербурге составили более 600 протоколов
В прошлом месяце в суды поступило 172 дела. Фото: pixabay.com

С апреля по май в Северной столице составили более 6000 протоколов за нарушение противокоронавирусных правил Роспотребнадзора,

В апреле в суды Петербурга поступило 476 дел, в них зарегистрировали нарушения санправил. В прошлом месяце в суды поступило 172 протокола, сообщает объединенная пресс-служба судов города. За первую половину июня зафиксировали 77 протокола.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Комитета по здравоохранению рассказал, как остановить третью волну коронавируса. Глава Комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец рассказал, как остановить третью волну коронавируса. Об этом сообщает «Петербургский дневник». Лисовец посоветовал жителям и гостям Санкт-Петербурга как можно скорее прививаться от COVID-19. Только так можно остановить третью волну. Председатель комитета отметил, что сейчас вакцина в городе доступна как никогда раньше.

коронавирус нарушения объединённая пресс-служба судов Петербурга Роспотребнадзор санитарные правила


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Госдума приняла закон, отменяющий обязательность техосмотра для оформления ...
В петербургском роддоме едва не засыпало новорожденных детей штукатуркой
В аэропорту Пулково 15 июня задержали семь рейсов
В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России
Громкие пощечины, голод и сон на полу: в Петербурге отчим заставлял ...
В Петербурге открылась глобальная конференция по исследованию космоса GLEX-2021
Ozon запустил в Петербурге экспресс-доставку
Выборы, бюджет и обследование земли в Ольгино: петербургские депутаты ...