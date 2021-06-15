За антикоронавирусные нарушения в Петербурге составили более 600 протоколов

С апреля по май в Северной столице составили более 6000 протоколов за нарушение противокоронавирусных правил Роспотребнадзора,

В апреле в суды Петербурга поступило 476 дел, в них зарегистрировали нарушения санправил. В прошлом месяце в суды поступило 172 протокола, сообщает объединенная пресс-служба судов города. За первую половину июня зафиксировали 77 протокола.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Комитета по здравоохранению рассказал, как остановить третью волну коронавируса. Глава Комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец рассказал, как остановить третью волну коронавируса. Об этом сообщает «Петербургский дневник». Лисовец посоветовал жителям и гостям Санкт-Петербурга как можно скорее прививаться от COVID-19. Только так можно остановить третью волну. Председатель комитета отметил, что сейчас вакцина в городе доступна как никогда раньше.