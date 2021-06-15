Глава Комитета по здравоохранению рассказал, как остановить третью волну коронавируса

Председатель комитета Дмитрий Лисовец отметил, что сейчас вакцина в городе доступна как никогда раньше. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Председатель комитета Дмитрий Лисовец отметил, что сейчас вакцина в городе доступна как никогда раньше. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Глава Комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец рассказал, как остановить третью волну коронавируса.

Об этом сообщает «Петербургский дневник». Лисовец посоветовал жителям и гостям Петербурга как можно скорее прививаться от COVID-19. Только так можно остановить третью волну. Председатель комитета отметил, что сейчас вакцина в городе доступна как никогда раньше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России коронавирус подхватили более 14 тысяч человек за сутки. В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 14 185 человек. Об этом стало известно сегодня, 15 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 5 236 593 случая коронавируса в 85 регионах.