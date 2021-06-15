В России коронавирус подхватили более 14 тысяч человек за сутки

В России коронавирус подхватили более 14 тысяч человек за сутки
В России число новых случаев заражения коронавирусом продолжает обновляться. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 14 185 человек.

Об этом стало известно сегодня, 15 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 5 236 593 случая коронавируса в 85 регионах.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 379 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 8 597 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прививка от коронавируса не может стать причиной заражения новой данным вирусом.

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