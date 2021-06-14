В Роспотребнадзоре россиян успокоили: заболеть COVID-19 из-за прививки нельзя

В Роспотребнадзоре россиян успокоили: заболеть COVID-19 из-за прививки нельзя
В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеь коронавирусом после вакцинации нельзя. Фото: pixabay

Заразиться ковидом все же можно, однако не из-за вакцинации.

Прививка от коронавируса не может стать причиной заражения новой данным вирусом. Об этом сообщили Роспотребнадзора на своем сайте 14 июня.

Известно, что данный вопрос довольно серьезно волновал россиян.

Специалисты рассказали, что положительный тест на коронавирус из-за вакцины случиться не может.

«Вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Это объясняется тем, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека», — заявили в Роспотребнадзоре.

Однако эксперты Роспотребнадзора отметили, что случаи заражения ковид-19 у вакцинировавшихся бывают, при этом они описаны. Однако само лекарство тут ни при чем, ведь оно лишь защищает от тяжелого течения болезни.

Поэтому если после укола проявились симптомы, необходимо срочно обратиться к доктору и сделать ПЦР-тест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не следовать «вредным советам» о вакцинации.

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